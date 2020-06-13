إزالة 3 أبراج ببني مزار وأدوار مخالفة بحي وسط مدينة المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا، قاد اليوم المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز بني مزار، حيث يجري إزالة 3 أبراج مخالفة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال الإزالات، وتابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز أعمال إزالة عدد من الأدوار المخالفة بأحد الأبراج بالشارع الجديد بحي وسط المدينة.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.