فيديو.. رامز أمير يمارس تدريبات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لعملية جراحية

يحرص الفنان رامز أمير على التواصل مع جهوره عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو عبر "إنستجرام" أثناء ممارسته لتدريبات العلاج الطبيعي بعد إجرائه لعملية جراحية.

وعلق "رامز" على مقطع الفيديو: "يا عيني عالحلو لما تيجي عليه الأيام.. ده جزء بسيط أوي من التمارين اللى بعملها كل يوم فى فترة التأهيل مع العلاج الطبيعي".

ومع مطلع الشهر الجاري أعلن الفنان رامز أمير، عن خروجه من المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، قائلًا: "الحمد لله أنا دلوقتي في البيت وبقيت أحسن كتير".