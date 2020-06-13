دعم القطاع الطبي في المنوفية بـ100 مليون جنيه لمواجهة كورونا

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم دعم القطاع الطبي بالمحافظة بـ100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ووكيل وزارة الصحة ووكيل مديرية الصحة ومدير عام التموين الطبي والمشتريات بالمديرية.

وتم استعراض احتياجات المستشفيات الضرورية بنطاق المحافظة، والاتفاق على دعم المنظومة بـ4 أجهزة أشعة مقطعية و500 أسرة عادية و40 جهاز تنفس صناعي وجهازان c-RM و6 أجهزة موجات صوتية، و60 أسرة عناية و200 مونيتور، و5 أجهزة أشعة عادية متنقلة وكذا شراء كل المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجي بكل المستشفيات بنطاق المحافظة في حدود 10 ملايين جنيه.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرة والتي من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الاشتباه بكورونا على النحو التالي: (مستشفى ميت سراج بقويسنا – الخطاطبة البلد بالسادات – العراقية بالشهداء – كفر الخضرة بالباجور – شنشور وشطانوف بأشمون- شنتا الحجر ببركة السبع – تتا بمنوف – زاوية بمم بتلا – البتانون بشبين الكوم)، وذلك لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابي كورونا.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة بالمستشفيات، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأسر العزل المنزلي، مؤكدا تقديم العلاج اللازم وأوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة حالات أسر العزل المنزلى والمخالطين وإعداد تقرير يومي بحالتهم الصحية وتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.