روسيا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا

سجلت روسيا 8706 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 520 ألفا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت السلطات الروسية، في بيان، إنه تم تسجيل 114 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6829 شخصا.

وأضافت السلطات الروسية، أن 5271 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى 274 ألفا و641 حالة شفاء.

وسجلت روسيا حتى الآن عدد وفيات بلغ 6829 وهو أقل كثيرا من دول تشهد تفشيا كبيرا للمرض بهذا العدد.

من جهة أخرى، نفى الكرملين وجود أي مشكلات في البيانات الرسمية بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات المنخفض في روسيا "عصي على الفهم".

ورفعت إدارة الصحة في العاصمة موسكو قبل أيام من عدد الوفيات المحتسب لشهر مايو مستندة لتغييرات في طرق تحديد سبب الوفاة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الصحة البشرية وحماية حقوق المستهلك في روسيا، أن إجمالي عدد الاختبارات بشأن كورونا تجاوز الـ14 مليونا و500 ألف.

وكانت روسيا أعلنت عن طرح علاج جديد للإصابة بفيروس كورونا تحت اسم أفيفافير، وصلت الشحنات الأولى منه إلى بعض المستشفيات والعيادات في عدد من المدن الروس