ميناء سفاجا يستعد لاستقبال رحلات المصريين العائدين من السعودية

يستعد مسؤلو مينا سفاجا البحري لاستقبال عدد من المصريين العالقين في السعودية على متن العبارة السريعة "القاهرة"، والتي أبحرت صباح اليوم إلى ميناء ضبا السعودي.

وأنهت مواني البحر الأحمر إجراءات استقبال العائدين، وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية، وكذلك مرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء، ونقل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة.

وحسب بيان الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، تم التسنيق مع شركة القاهرة للعبارات والجهات المعنية بالميناء، لتنفيذ توجيهات وزير النقل، والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسؤلو مواني البحر الأحمر مغادرة العبارة "القاهرة" ميناء سفاجا صباح اليوم، متجهة إلى مينا ضبا، ووجه الفريق مهندس كامل الوزير قيادات الهيئة بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات.