فيديو.. البابا يدعو الأقباط للصلاة من أجل "الشمامسة" في الكنيسة

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، دعا البابا الأقباط للصلاة من أجل الشمامسة، قائلًا إنَّ الشماس هو مساعد للخدمة بالكنيسة، ومؤهلات الشماس مشهود له بالسيرة الحسنة والحياة الروحية الممتلئة وحكمة التعامل مع البشر.

وتابع البابا: "نصل من أجل الشمامسة أن يساعدهم الله وأن يملئهم الله بالحكمة وحياتهم مشهود لهم من كل أحد".

وبرنامج "معا بنفس واحدة"، تتضمن كل حلقة منه قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يومًا.