لمواجهة كورونا.. تكثيف حملات النظافة والتطهير في مطاي بالمنيا

أكد خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاي بالمنيا، استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميعها، في القرى وأحياء المدينة، تمهيدًا لنقلها إلى الظهير الصحراوي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية، تم تنفيذ حملة نظافة ليلية بحي غرب المدينة، ورفع المخلفات، وتمهيد طريق 242 أمام مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي البلد وحتى الطريق الدائري، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتحت إشراف المهندس ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز.

وأكد البيان، مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة، وإضاءة الطريق للحفاظ على النظافة العامة.

وتابع المهندس ربيع عبدالعظيم نائب رئيس مدينة مطاي، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم المستشفيات بنطاق المركز، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك متابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

ونفذت الفرق الوقائية أعمال تطهير وتعقيم ورش شوارع قرية منبال، ضمن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ناشد رئيس المركز المواطنين الالتزام بالمنازل، وعدم النزول، ومنع التجمعات، والالتزام بالقرارات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.