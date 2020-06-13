إزالة بناء بدون ترخيص بمدينة المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإيقاف أى تعديات أو مخالفات بدون ترخيص، والتحفظ على معدات ومواد البناء.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ إزالة في المهد بشارع ضرب الشجرة، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

كما تمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناء مخالف بحي غرب، والتحفظ علي المعدات المستخدمة.

وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المركز و المدينة، أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة، وشدد علي تقديم تقرير يومي عن المرور والمتابعة بالمدينة والقرى.