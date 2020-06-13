تاج الدين: قرارات الحكومة الأخيرة هدفها تقليل التكدس والتجمعات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد تناقض بين التعامل مع الحالات والزيادة في أعداد المصابين من جهة والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، من تقديم الإعلامية سارة حازم: "جزء كبير من هذه القرارات مغزاه تقليل التكدس والزحام في وسائل المواصلات، لما كان المعاد الساعة 6 والمواطن عاوز يروح شغله الساعة 8 لوحظ زحام في وسائل النقل العامة والخاصة".

وتابع: "جرى إعطاء فرصة أكبر للناس في الحركة أو قفل المحلات أو في تبكير عملية حظر التجوال صباحًا، وجزء كبير منها هدفه الرئيسي تقليل الزحام والتكدس في هذه الفترات".

وأردف: "بالنسبة لغلق المحال التجارية والمولات الساعة 6، لوحظ إننا لما منعنا الحركة تماما في يومين، كانت الحركة كبيرة جدًا في الخمس أيام التانيين، وبالتالي لما ندي المحلات ساعة زيادة بنقلل فرصة التجمع والتكدس في هذه الأماكن".