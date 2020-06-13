مستشار الرئيس: البلازما لوحدها مش حل سحري في علاج كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر تبنت مسألة استخدام البلازما في العلاج منذ اليوم الأول.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه عند إصابة الإنسان بفيروس معين تتصدى له الأجسام المناعية للقضاء عليه وأن الأجسام المناعية تكون موجودة في البلازما، لافتًا إلى أن الصين استخدمت بلازما المتعافين لرفع مقاومة المرض للحالات الحرجة والشديدة.

وأضاف: "البلازما لوحدها مش حل سحري ولا حاجة غريبة لكن أنا برفع مقاومة المريض التعبان قوي ومش كل عيان البلازما بتاعته تنفع ولازم يتكشف عليها بطريقة معينة ولازم تتجانس مع العيان اللي هياخدها ولازم تبقى سليمة ومفيهاش فيروسات أخرى ومش كل حالة ينفع ليها البلازما وليها برتوكول معينة وهي جزء من برتوكول العلاج وليست كل برتوكول العلاج".