مستشار الرئيس للمواطنين: أدوية كورونا موجودة.. محدش يخزن أو يخفي حاجة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الأدوية المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، متوفرة في مصر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي، موجهًا حديثه للمواطنين، وقال: "الأدوية التي نحتاجها في مصر كلها متوفرة، نرجو إن محدش يخفي أو يخزن أدوية والوزارة عملت شنط للحالات التي ستعالج منزليًا فيها العقاقير والكمامات وغيرها وستوزع على المرضى".

وتابع: "وهناك احتمال كبير أن يتاح لقاح، ومن اكتشفه جامعة أكسفورد وهيئة الفيروسات البريطانية، والهدف هو إتاحة اللقاحات بعدالة وتوزيع عادل حتى يستفيد منه كل العالم".

وأردف: "هناك 55 بحثا علميا يجرى في مصر على الأدوية التي تستخدم في علاج حالات كورونا، وكل دواء جديد يظهر أو يعلن عنه، نطلب كميات من أي عقار يتم الإعلان عنه لإجراء تجارب سريرية لكي نرى تأثير اللقاح على المرضى المصريين وهل سنحتاجه في بروتوكولات العلاج أم لا".