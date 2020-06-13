أستاذ أمراض صدرية: علاج كورونا يتغير من حالة لأخرى

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية إن بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا يتغير من حالة لأخرى وفقا للفيروس وشدته وحدته والأعراض التي يسببها والاستجابة لعلاج وعدم الاستجابة لعلاج آخر، ولذلك غيرت وزارة الصحة بروتوكول العلاج 3 مرات حتى الآن.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا المنتشر حول العالم هو نفس الفيروس ولكن هناك تغير بسيط في خصائصه، فهو مختلف في الشدة ودرجة الخطورة والمضاعفات واستجابته للعلاج، ولكن لايوجد تغيرات في التركيبة الجينية.

وتابع خطاب أن العلاج بالبلازما استخدم في الصين في بداية الأمر على نطاق جيد، ولكن نتائجه لم تكن مبشرة، وفي مصر نتائجه متفاوته ونجح مع حالات ولم ينجح مع حالات أخرى وهو ليس الحل السحري لعلاج الكورونا.

واستكمل خطاب أن البلازما لاتضر المريض إذا لم تفيده، مؤكدا أن المسحات لم تعد الاعتماد الكلي وأصبح هناك التشخيص بالأشعة المقطعية وبعض تحاليل الدم، ولانحتاج للمسحة عند التشخيص أو بعد العلاج.

وأوضح خطاب أن مرضى كورونا المسجلين لدى وزارة الصحة هم فقط من قاموا بعمل المسحات الطبية، ولكن هناك غيرهم الكثيرين ممن تم تشخيصهم لدى أطباء، ولكن ليس مهم العدد الفعلي ولكن الأهم هو حالة المرضى.