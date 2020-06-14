الصحة العالمية: لا توجد دولة في العالم استأصلت فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتابع بشكل جيد جدا ولصيق نتائج تجارب التوصل للقاحات لفيروس كورونا وتنتظر أي من الجهات البحثية التوصل لأي نتائج.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الإجراءات تتم بشكل جيد في المراكز البحثية على مستوى العالم والبعض منها يتم بالتعاون مع منظة الصحة العالمية، ولكن لا تستطيع المنظمة الحكم إلا بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب، بعد تجربته على مستوى شعبي أكبر للتأكد من فاعليته وعدم خطورته أو وجود أي آثار جانبية لضمان المأمونية والفاعلية ووجود حد أدنى من الأمان لهذا اللقاح.

وتابع الخولي أن عودة موجة أخرى من فيروس كورونا في بكين مرة أخرى شيء طبيعي خصوصا وأنه لا تستطيع دولة بالعالم القول إنها استأصلت فيروس كورونا على الرغم من الوصول لزيرو حالات، ومنظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرات لمعظم دول العالم بأنه يجب منع والتقليل من الإجراءات الاحترازية إلا بتوافر عدة شروط وهي التحكم بالوباء بنظام قوي ويكون عدد الحالات تلاشى والقدرة على اكتشاف الحالات الواردة من العالم، خصوصا أنه مع وجود أي بؤرة في العالم للمرض فالعالم كله مهدد بخطورة هذا المرض.

استكمل الخولي أن عودة الفيروس مرة أخرى جاء بعد الحركة وفتح الحركة مرة أخرى وقد يكون مصاب قادم من الخارج وخصوصا وأن أغلب الحالات لا يظهر عليها الأعراض، وهناك بعد التنقلات التي تتم بشكل سري وكان منها حالات كامنة لا تظهر عليها أعراض ولا تكتشفها أجهزة الترصد، والصين قادرة على السيطرة ولن ينتشر المرض بشكل كبير مرة أخرى مثلما حدث المرة الأولى.