تاج الدين عن انتخابه رئيسا لصندوق أفريقيا لمكافحة كورونا: بدعم السيسي

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن انتخابه كنائب لرئيس صندوق أفريقيا لمكافحة فيروس كورونا.

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ذلك حدث بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرؤساء الأفارقة، وأن هذا الصندوق لجمع الأموال لدعم بعض الدول غير القادرة على مكافحة فيروس كورونا.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن بعض الدول الأفريقية تعاني من المشاكل الصحية ولديها الملاريا والدرن والإيبولا، وأن فيروس كورونا، أضاف عبئا آخر على الأمراض المنتشرة في أفريقيا.