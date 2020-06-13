"تويتر" يحذف مجددا حساب زعيم ميليشيا العصائب في العراق

للمرة الثانية خلال عام، أقدمت شركة تويتر، اليوم السبت، على حذف حساب قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية للمرة الثانية خلال عام.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أغلقت حساب زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية وفقا لقناة "العربية".

ووضعت الشركة في صفحة الحساب المغلق رسالة توضح أَن الحساب "مقيّد" بدون إيضاح الأسباب وراء هذا الإجراء.

كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع تظاهرات أكتوبر من العام الماضي. واستهدفت العقوبات كلاً من ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" العراقية المرتبطة بإيران، بينما ليث هو أحد قياداتها.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة تدعمها إيران، منها "عصائب أهل الحق". وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية عمت العراق.

يذكر أن "تويتر" سبق أن أغلق حسابات لمسؤولين مدرجين على قوائم الإرهاب الأمريكية