عبلة الكحلاوي تكشف حقيقة غلق جمعية "الباقيات الصالحات" بسبب كورونا

علقت دكتور عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات، على زيادة عدد المصابات بفيروس كورونا في الجمعية.

وقالت الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "إذا أحب الله عبدًا ابتلاه، الحمد لله، شفت الوجه الجميل لمصر قيادة وشعب، المصريين قلوبهم نقية وساندوها بصورة جميلة، واللي جاية تحط كمامات، وجاية مشوار كامل عشان أنبوبة أكسجين، الناس حلوة أوي، والمصريين حلوين أوي، بس عاوزين استثمارات.

وأضافت: "شفت أجمل قيادة، وزيرة التضامن كلمتني ودكتورة هالة بتحب كبار السن وخايفة عليهم، مكنتش لاقية مكان للحالات المتدهورة، حافظت عليهم 3 أشهر، وفي زيارات العيد، حصل حالة واتنين لحد 14 حالة، والموضوع كبر مني ومعرفتش أتصرف، وكلنا كنا قلب واحد، وللأسف الناس أهملت شوية والحالات زادت بعد العيد، كنا بنحميهم عشان الحرارة، ربنا وقف معانا، وزيرة الصحة قالتلي هاتي كل الحالات، كانوا 7 بقوا 3 بس".

وتابعت: "الناس حلوة ومتصدقوش أي حد بيقولوا إنهم بيخافوا منهم، وأرجوكم متسمعوش للشائعات، قالوا إن المكان اتقفل، لكن وزيرة التضامن أشادت بالدار".