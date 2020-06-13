توريد 302 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 301909 طنًا و176 كيلو جرامًا، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الاقماح بنطاق المحافظة، طبقًا لأسعار التوريد، ووفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهي 670 جنيهًا للأردب بدرجة 22.5 قيراط، 685 جنيهًا للأردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، مع التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وإزالة كافة المعوقات وكافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

وتضم المحافظة 47 موقعًا للشون والصوامع والهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن. وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان.