محافظ المنيا يوجه بنقل مسنة بلا مأوى إلى دار رعاية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى، بنقل سيدة مسنة، لاتحمل إثبات شخصية وكانت تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى أحد دور الرعاية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، داخل مدينة المنيا، حيث لاحظ وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوى، وعلى الفور كلف ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى أحد دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.

وناشدت المحافظه المواطنين، أنه في حالة التعرف على السيدة المسنة عليهم التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على الرقم "01281550505".