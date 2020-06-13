محافظ المنيا يوجه بنقل مسنة بلا مأوى إلى دار رعاية

محافظ المنيا يوجه بنقل مسنة بلا مأوى إلى دار رعاية
كتب:
اسلام فهمي
09:55 م | السبت 13 يونيو 2020
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى، بنقل سيدة مسنة، لاتحمل إثبات شخصية وكانت تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى أحد دور الرعاية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.
جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، داخل مدينة المنيا، حيث لاحظ وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوى، وعلى الفور كلف ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى أحد دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمة.
وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.
وناشدت المحافظه المواطنين، أنه في حالة التعرف على السيدة المسنة عليهم التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على الرقم "01281550505".