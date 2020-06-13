تفعيل "المعلومات والإحصاء" لتسهيل أخذ عينات وتسجيلها بمستشفيات المنيا
كتب:
اسلام فهمي
10:14 م | السبت 13 يونيو 2020
شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، على التزام الأطقم الطبية بمستشفيات استقبال حالات الاشتباه بكورونا، بالإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.
جاء ذلك خلال متابعة سير العمل بمستشفيات بني مزار المركزي، والصدر والحميات، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، التي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.
والتقى نائب المحافظ، بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.
واستمع نائب المحافظ من مديري المستشفيات للإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وآليات صرف العلاج اللازم، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.
وجه نائب المحافظ مديري المستشفيات انه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه، يتم التنسيق علي الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفى لاستقباله وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وأكد نائب المحافظ ضرورة تفعيل مركز المعلومات والاحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات أخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.