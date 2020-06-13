تفعيل "المعلومات والإحصاء" لتسهيل أخذ عينات وتسجيلها بمستشفيات المنيا

شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، على التزام الأطقم الطبية بمستشفيات استقبال حالات الاشتباه بكورونا، بالإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك خلال متابعة سير العمل بمستشفيات بني مزار المركزي، والصدر والحميات، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، التي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

والتقى نائب المحافظ، بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واستمع نائب المحافظ من مديري المستشفيات للإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وآليات صرف العلاج اللازم، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.

وجه نائب المحافظ مديري المستشفيات انه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه، يتم التنسيق علي الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفى لاستقباله وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وأكد نائب المحافظ ضرورة تفعيل مركز المعلومات والاحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات أخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.