أستاذ بترول: السنوات الماضية شهدت طفرة في صناعة النفط

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز في كلية الهندسة جامعة السويس، إن النفط والغاز الطبيعي في مصر شهد تحديات هائلة بعد ثورة يناير 2011 ، مما يشكل تحديا لاقتصاد الدولة بسبب الصعوبات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والأمني ​​، مما أدى إلى تراكم اقساط الشركاء الأجانب ، وفقدان ثقة المستثمرين، وتباطؤ الاستثمارات ووقف العديد من المشاريع ، مما أدى إلى عجز في امدادات الغاز والوقود.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ"الوطن" انه في السنوات الست الماضية ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نجحت واحدة من أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير في تحويل الأزمات والتحديات إلى نجاحات واضحة ومؤثرة ومثمرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن ، مما ساهم في نمو الاقتصاد ويستمر في لعب دوره كمحرك لتنمية الاقتصاد الوطني.

فقد ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من إجمالي الناتج المحلى لمصر بقيمة 4ر1 تريليون جنيه، كما حقق خلال هذا العام المالى فائضاً لأول مرة في الميزان التجارى فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول التي تم تشغيلها، وجار تنفيذها حوالى تريليون جنيه منها 35 مليار دولار .

وأشار إلى أن خلال السنوات الأربع الماضي تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجاباً على زيادة استثمار شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدداً .

ونجح قطاع البترول خلال الأعوام السابقة في تحويل معدلات نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى موجب 20% مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير .

فيما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته في تاريخ مصر ليصل إلى 9ر1 مليون برميل مكافئ في اليوم في شهر أغسطس 2019، كما انخفضت تكلفة مصروفات إنتاج البرميل المكافئ لتصل إلى 9ر2 دولار للبرميل عام 2018/2019 مقارنة بـ 2ر4 دولار للبرميل عام 2015/2016.