الاثنين.. اجتماع لوزراء الري في الدول الثلاث لتقييم مفاوضات سد النهضة

عُقد اليوم السبت، 13 يونيو الجاري، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي.

وقد عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت مصر، ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

وقد جرى الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري، سيجري خلاله تقييم مسار المفاوضات.