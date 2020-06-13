البحر الأحمر تستقبل 3 رحلات طيران للسياحة البلجيكية خلال أيام

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، عودة السياحة الخارجية خلال أيام إلى فنادق المحافظة، مؤكدًا أن الغردقة ستستقبل 3 رحلات طيران سياحية قادمة من بلجيكا، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب.

وأشار "حنفي" إلى أن تلك الرحلات تعد خطوة أولى ومؤشر لعودة السياحة الخارجية عبر بعض الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن فنادق البحر الأحمر استعدت لذلك جيدًا.

وأكدت منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالغردقة، أن الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر التي تستقبل نزلاء سياحة داخلية مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية، بنفس الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء، وقامت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية بالتفتيش عليها، ومنحها شهادة السلامة الصحية، ووصل عددها 78 فندقًا

كانت "الوطن" قد نشرت تقريرًا، أول أمس، عن استعداد فنادق البحر الأحمر لاستقبال السياحة الخارجية مطلع شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تأكيد بعض من ملاك ومديري الفنادق أن حجوزات شهر يوليو المقبل لم تُلغ، وتلقيهم حجوزات جديدة من خلال شركات السياحة وعدد من السائحين مرتادي فنادق البحر الأحمر، وأن الأمر يتوقف فقط على عودة حركة الطيران.

https://m.elwatannews.com/news/details/4833365