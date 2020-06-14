أحمد وفيق عن الاختيار: اتقابلنا مع أبطال صاعقة كتير وكلهم فخورين ببعض

أعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته، بمشاركته في مسسلسل "الاختيار"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتناول قصة حياة الشهيد أحمد منسي.

وقال وفيق خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، من خلال خاصية "سكايب": "لما كلموني قالوا لي إن بيتر ميمي وأمير كرارة عاوزيني، وقلت لو ظابط أو عسكري أنا موافق، لأني ملعبتش الدور ده قبل كده".

وأضاف: "صورنا في معسكرات الجيش نفسها، معسكر الصاعقة، بمجرد ما تخش المكان، انت خلاص دخلت المود، ولما دخلت افتكرت لما كنت بأدي الخدمة العسكرية، كنت مبسوط جدًا، أول ما لبست اللبس ونزلت من الكرفان الكل كانوا بيعاملني على إني ظابط، والقادة هناك أبدوا قبولهم للموضوع".

وتابع: "اتقابلنا مع أبطال الصاعقة كتير، عندهم روح عجيبة جدًا، عندهم استعدادا للاستشهاد من غير ما يتكلموا كتير عنه، وكلهم فخورين ببعض، ويشاوروا لي ضابط ويتكلموا عن بطولته، وحكوا لي عن المقدم مدحت اللي جسدت شخصية، وأنا أعتبره قائد لمصنع الأبطال".

وأردف: "كلمون عن حب المقدم مدحت للبلد وطريقته للتعامل مع الظباط والعساكر، وبالنسبة للحلقة الأخيرة، فأعتقد إن بيتر خفف الموضوع شوية، عالج الموضوع عشان المشاهد يقدر يستقبله، وعشان كده حذر أهالي الشهداء، وهي أمانة منه، وهو عنده إحساس وطني يحمد عليه".