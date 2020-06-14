تتويج 50 عاما من كفاح "عم صبحي الشيال" بتكريم من الرئيس السيسي

حياة طويلة من الكفاح عاشها صبحي كامل السيد الشهير بـ"أبوخالد" والذي عمل كـ"شيال" لمدة تزيد عن 50 عاما حتى انحنى ظهره والتقط له أحدهم فيديو له وهو يجر عربة يد عليها بضائع وينشر الفيديو عبر "فيسبوك" ليحقق الفيديو بعدها انتشار كبير ويصل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تزوج في سن الـ19 وبعد انجابه لطفلين ذهب لتأدية الخدمة العسكرية فواجهة زوجته متطلبات الحياة ببيع بعض البضائع البسيطة حتى أنهى فترة تجنيده والتحق بالعمل في شركة بيع المصنوعات المصرية.

لم يكفي راتب الشركة عم صبحي نظرًا لأن لديه 6 أبناء وزوجة واضطر للعمل "بعد الضهر" كـ"شيال" في منطقة الغورية لتلبية متطلبات أسرته ودارت الحياة حتى تزوج أبنائه الستة.

وصل عم صبحي لسن المعاش ولكنه لم يرى انها فترة الراحة ورأى أنها فترة التفرغ لعمله كشيال واستمرار الكفاح ليساعد نجله الأكبر "خالد" المصاب بضمور في الأعصاب وليقوم بتجهيز حفيدته حسبما حكى لمراسلة قناة "dmc".

فوجئ عم صبحي بمندوبين من رئاسة الجمهورية نقلوا له تحيات الرئيس السيسي له وتقديره وأن الرئيس يسأله عن طلباته وانه حان وقت راحته وطلب منه عم صبحي تجهيز حفيدته وتأدية فريضة الحج هو وزوجته عند عودة الشعيرة مرة أخرى.

الرئيس السيسي وعد عم صبحي بالحج هو وزوجته فور عودة الشعائر بعد انتهاء جائحة كورونا وأرسل له هدية جهاز حفيدته: "سفرة والأنتريه والغسالة والبوتجاز والتلاجة والشاشة والخلاط والنيش وسجادتين"، كما أهدى له سوبر ماركت مجهز بالبضائع ليجلس فيه ويرتاح بدلًا من عمل الشيال المرهق.

حياة عم صبحي لخصها في جملة واحدة: "القرش ميكونش حلو إلا لما يكون بتعب ومش هتحس بالقرش غير لما تتعب فيه".