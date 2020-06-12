عضو تنسيقية الأحزاب: احتياجات مصر المائية تصل لـ114 مليار متر مكعب

قال محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حصة مصر الثابتة من مياه النهر، التي يعتمد عليها بنسبة 98%، هي 55 مليار متر مكعب، وعدد سكان مصر 102 مليون، وكل مواردنا المائية، بما فيها الجوفية والمعالجة والمحلاة، لا تصل لـ60 مليار متر مكعب.

وأضاف السباعي، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن احتياجاتنا تصل لـ114 مليار متر مكعب، بين مياه يتم استيرادها بشكل سلع، ومواد غذائية أو مياه يعاد استخدامها، ذات نوعية جيدة، سواء صرف صحي أو صرف زراعي، مطالبا بالشعور بحجم التحديات التي نمر بها.

وتحدث السباعي، عن جهود الدولة المصرية في إدارة الأزمة، قائلا: الدولة المصرية عملت على وضع الاستراتيجية القومية للمياه 2037، ومستهدف تطبيقها لمدة 20 عاما، بدء من عام 2017، بالتعاون ما بين 9 وزارت، بتكلفة 50 مليار دولار، وتعتمد على 4 محاور، هي تنمية الموارد المائية، وترشيد المياه، وتهيئة البيئة المحيطة من خلال عدة قوانين، والتوسع في بعض الاستخدامات المائية.

وأكد أن الأمن المائي بالنسبة لنا، أمن قومي، لا تهاون فيه، وهناك خطط استيراتيجية للتعامل مع المياه المتاحة، وقادرين على إدارة مواردنا المائية بشكل جيد، وقادرين على التعامل مع العجز المائي، مشيدا بالتعاون بين مصر والسودان، مؤكدا أنه نموذج يحتذى به.