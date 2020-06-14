الصحة: نتوقع أن يكون يونيو شهر ذورة كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّه منذ بداية شهر يونيو وأواخر شهر مايو، جرى تحذير المواطنين من توقعات بأنّ أعداد الإصابات ستصل لـ2000 أو 2500 إصابة: "مكناش نحب الرقم يزيد لكن من أكتر من أسبوعين بنعلن إن إصاباتنا متوقع توصل لـ2000 أو 2500".

وأضاف حسني، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى: "كنا بنقول دايما مفيش حاجة اسمها إننا نتوقع الذروة يوم كذا، الذروة بنعرفها لما بنوصلها، لأن الخط البياني للفيروس إننا نوصل لأعلى رقم ثم يتم الثبات ثم النزول، هنوصل للذروة لما نوصل لرقم ونثبت عليه".

وتابع: "متوقعين إن شهر 6 هو شهر الذروة في مصر، وإن أول أسبوعين من شهر 7 هما أسبوعين الثبات ثم منتصف 7 هيبدأ النزول، لكن ده عشان يبقى أكيد لازم نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية، أهم شيء في معادلة وباء كورونا هو منع الانتشار من خلال الوعي، وهو عمل اجتماعي أساسي، إحنا شايفين في الفترة الأخيرة زيادة في الوعي عند المصريين، وشايفين إن الإجراءات الاحترازية اللي خذتها الدولة بدأت تفعيلها".