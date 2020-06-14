143 محضرا تموينيا بالمنوفية وسحب 885 رخصة لعدم الالتزام بالكمامة

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير 143 محضرا تموينيا ضمن الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية لمنع التلاعب فى الأسعار.

وأسفرت الحملات عن تحرير 143 محضرا خلال يوم واحد من الأسبوع الحالي، تنوعت ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و91 محضر مخالفات أسواق.

كما جرى سحب 81 رخصة من سائقي السيارات، أمس السبت بكل الطرق بنطاق المحافظة لعدم ارتداء الكمامات، ليرتفع العدد إلى 855 رخصة منذ بدء تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،