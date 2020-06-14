جدل والمربع.. تفاصيل الموسم الثاني لأول مهرجان مزيكا "أونلاين" في مصر

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، صنفته منظمة الصحة العالمية، وباءً عالميًا، ودعت حكومات البلدان العربية والأجنبية لبقاء مواطنيها في المنازل، للحد من انتشار الفيروس من خلال التجمعات والزحام.

وتسبب انتشار الوباء، في تعليق الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، ودعت وسائل الإعلام المصرية لحملة بعنوان "خليك في البيت"، لتتجه بعض فرق الغناء ودور العرض الفنية العربية والعالمية، لإطلاق فعالياتها من خلال المنصات الرقمية، سواء عن طريق البث المباشر عبر يوتيوب، أو إنستجرام أو فيس بوك.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الموسم الثاني لأول مهرجان مزيكا أونلاين في مصر، الذي بدأ الموسم الأول له خلال مايو الماضي، وضم عددًا من المطربين وكان آخرهم الفنان محمد منير.

وتستعرض "الوطن"، جدول فعاليات المهرجان، وفق ما نشرته المصرية للاتصالات على النحو التالي:

الاثنين 15 يونيو

حفل مسار إجباري.

الجمعة 19 يونيو

حفل المطرب الأردني عزيز مرقة.

الجمعة 26 يونيو

حفل الفرقة الأردنية جدل

الجمعة 3 يوليو

حفل الفرقة الأردنية آخر زفير.

الجمعة 10 يوليو

حفل الفرقة الأردنية المربع.

ومن المقرر أن يذاع الحفل، عبر القناة الرسمية للمصرية للاتصالات عبر يوتيوب.