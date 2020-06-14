وفاة سائق بـ"إسعاف أسيوط" متأثرا بكورونا

توفي خالد محمد فرغلي، سائق بمرفق الإسعاف بمحافظة أسيوط، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء علاجه بعزل مستشفى الراجحي الجامعي.

ويعد فرغلي أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بين العاملين بمرفق إسعاف أسيوط.

وأوضح الدكتور مصطفى محمود، مدير مرفق الإسعاف بأسيوط، أن السائق خالد محمد فرغلي، كان يعمل بوحدة إسعاف الكيلو 103 بوابة طريق الجيش على الطريق الصحراوي الشرقي، توفي مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

وأضاف مدير مرفق الإسعاف بأسيوط،، أن الفقيد أصيب هو وزميله محمد شوقي، حيث تعافى الأخير بينما ظل الآخر في حالة حرجة.

وأكمل: "عقب تعافي شوقي من كورونا توجه إلى بنك الدم بمستشفى أسيوط الجامعي، وتبرع بالبلازما ليساعد في إنقاذ حياة زميله المصاب، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه".

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تكليف بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي باستقبال الراغبين بالتبرع بالبلازما ممن مر على تعافيهم من الإصابة بالكورونا 14 يوما منذ آخر مسحة.