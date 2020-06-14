آمال ماهر عن حفلها الأخير: مش قادرة أوصف إحساسي بحب ودعم الجمهور
كتب:
محمد عزالدين
12:01 م | الأحد 14 يونيو 2020
أعربت المطربة آمال ماهر، سعادتها بردود الفعل حول حفلها الذي أقيم الجمعة الماضي، بالصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، دون جمهور.
مش قادرة اوصف احساسي بحبكم ودعمكم ليا— Amal Maher (@amalmaher) June 14, 2020
قد ايه بيمنحني #طاقة_ايجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل#صباح_الخير#آمال_ماهر#amalmaher#مصر#egypt#positive_energy#amalmaherofficial#good_morning#love pic.twitter.com/DLkIzhUI7I
وكتبت "ماهر" عبر حسابها الشخصي على تويتر: "مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".
يذكر أن آمال ماهر، طرحت أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل ليه لأ، وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.