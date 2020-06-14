آمال ماهر عن حفلها الأخير: مش قادرة أوصف إحساسي بحب ودعم الجمهور

أعربت المطربة آمال ماهر، سعادتها بردود الفعل حول حفلها الذي أقيم الجمعة الماضي، بالصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، دون جمهور.

وكتبت "ماهر" عبر حسابها الشخصي على تويتر: "مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".

يذكر أن آمال ماهر، طرحت أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل ليه لأ، وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.