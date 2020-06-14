صيدلي بقنا يعلن إصابة 12 من عائلته بكورونا: الصحة لم توفر علاج المعزولين بالمنزل

أعلن الصيدلي عبد الباسط إدريس، مدير إدارة الحجر الصحي بالشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، إصابة 12 شخصا من عائلته بفيروس كورونا المستجد جميعهم مقيمين في عمارة مكونة من 3 طوابق يسكنها 7 أشخاص أشقاء وزوجاتهم بإجمالي 28 فردا بقرية البحري قمولا بمركز نقادة.

وأضاف إدريس لـ"الوطن"، أنه تأكد من إصابتهم بعد ظهور أعراض الفيروس عليهم، وإجراء مسحات pcr لجميع الحالات، 12 منها في مديرية صحة قنا وباقي المسحات في محافظة الأقصر.

وأكمل: "3 حالات من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفيات العزل في قنا، ويوجد حالتان في عزل إسنا من بينهما والدتي".

وتابع: "المعزولين يتلقون العلاج في المنزل وتحت إشرافي دون تدخل من مسؤولي صحة قنا".

وانتقد إدريس دور الصحة في قنا والوحدة القرية ومجلس المدينة في التعامل مع المصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مديرية الصحة في قنا لم توفر العلاج للمصابين، مؤكدا أنه وفر العلاج بنفسه وعلى نفقته، على حد قوله.