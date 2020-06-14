الصحة: كورونا أصبح ضعيفا.. والحذر لا غني عنه

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ المشاهدة الوحيدة على أرض الواقع بشأن ضعف فيروس كورونا، أنّ المرضى الذين أصيبوا بأعراض بسيطة، نسب التعافي بينهم أعلى، ونسب خروج المرضى من العزل المنزلي أعلى، ونسب استجابتهم للعلاج أعلى، ما يعطي مؤشرا على ضعف الفيروس.

وأضاف حسني، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه يرجو من المواطنين أن يتخذوا حذرهم بشأن فيروس كورونا رغم المؤشرات: "الفيروس أصبح ضعيف لكن ما زال مرض لا يوجد له علاج فعال حتى الآن، وما يتواجد حاليا بروتوكولات علاجية".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنّه يوجد بعض الحالات لديها خلل مناعي نتيجة أمراض مزمنة، أو أنّه ترك الفيروس فترة وبه أعراض لمدة أسبوع أو 10 أيام دون علاج، فتحول الفيروس لحالة شديدة بدليل نسبة الوفيات المسجلة: "خايفين ندي الناس آمال مزيفة، المريض يقولك الفيروس بقى أضعف ومناعتي ممكن تسيطر عليه".