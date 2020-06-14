الصحة: نتوقع حدوث موجة ثانية من كورونا.. ونحارب للوصول إلى علاج

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ الدولة الوحيدة في العالم التي أعلنت عن القضاء على فيروس كورونا هي الصين، ثم بدأت تظهر بها بعض الحالات الفترة الماضية: "كورونا زي أي فيروس في الدنيا بيتحور ويقدر يغير شكله، وتحور كورونا بشكل كامل لم يتم في هده المرحلة رغم أنّه أحدث بعض التغييرات".

وأضاف حسني، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه من المحتمل بشكل كبير حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن إذا ظهر الدواء مهما تحور الفيروس فعلاجه سهل، "حربنا الأساسية مع الفيروس مش إنه يحصل موجة تانية، لكن يبقى فيه دواء فعال وآمن، لو حصلت موجة تانية والدواء موجود يا أهلا وسهلا إحنا جاهزين".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنّ الدولة تتخذ إجراءات مشددة لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا، مطالبا أولياء الأمور بعدم انتظار أبنائهم خارج المدرسة لعدم حدوث زحام.