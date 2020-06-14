طبيب: أجسام مضادة تظهر في جسد الأطفال تزيد خطورة كورونا

قال الدكتور أرسانى إبراهيم، الطبيب بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال في سيات بولاية واشنطن الأمريكية، إنّ نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال أقل بكثير من نسب الإصابة بهذا الفيروس المستجد بين الكبار، إلا أنّ هناك استمرار في إصابات الأطفال بهذا الوباء.

وأضاف خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنّه جرى ملاحظة بعض الظواهر الغريبة في جسم الأطفال المصابين بفيروس كورونا، أثرت بالسلب على قدرتهم على مواجهة هذا الفيروس المستجد.

وأوضح أنّ تلك الظاهرة الغريبة تمثلت في تكوين جسم الأطفال أجسام مضادة، فبدلا من أن يهاجم فيروس كورونا يهاجم أجهزة الجسم نفسها، ما يزيد من فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الأجسام المضادة مهمتها مواجهة أي فيروسات أو أمراض تواجه الجسم، إلا أنّ الأجسام المضادة التي يكونها جسم الطفل تهاجم الجسم نفسه.