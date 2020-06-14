صور.. تسييم 14 راهبة جديدة لدير الأنبا بضابا بنجع حمادي

تمّم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس بقنا، صلوات رهبنة 14 راهبة لدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي من بين طالبات الرهبنة بالدير.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه شارك الأسقف في الصلوات الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.

وأضاف حليم، أنّ الصلوات بدأت بالعشية والتسبحة أعقبها طقس الرهبنة والقداس الإلهي، وأقيمت الصلوات دون مشاركة شعبية كما هو معتاد في طقس الرهبنة وطبقًا لقرار اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمنع زيارة الأديرة ضمن إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.