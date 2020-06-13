بعد أزمة "روز اليوسف".. الكنيسة الأرثوذكسية تشكر "الوطنية للإعلام"

وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشكر للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة كرم جبر، على الخطوات السريعة والحازمة التي اتخذتها، للتعامل مع المعالج الصحفية "غير المنضبطة" المنشورة في مجلة روز اليوسف، اليوم السبت، حيث جرى تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد "الذي يحمل الإساءة.

وجاء في بيان الكنيسة الذي نشره المتحدث الرسمي باسمها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تأمل الكنيسة في المستقبل مزيدا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعا التضامن والتآخي الودفاع المخلص عنها".

وأتمت الكنيسة بيانها الرسمي: "وتصلي الجنيسة من أجل مصر وأمنها وسلامتها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها".