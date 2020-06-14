نائب: رئاسة مصر لصندوق أفريقيا لمكافحة كورونا دليل على دورها المحوري

اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اختيار مصر رئيسًا للصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا، دليل قاطع على تقدير القارة السمراء للدور الرائد والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه الدول الأفريقية.

وقال حساسين، في بيان أصدره اليوم، أنّ مصر أرست مبدأ التعاون الدولي في مواجهة فيروس كورونا، ودائما تحرص على تقديم المساعدات الطبية والصحية المستمرة من جانب مصر للدول الأفريقية، حتى قبل ظهور فيروس كورونا، متجها بالتهنئة للعالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية على رئاسته للصندوق الأفريقي لمكافحة كورونا.

وقال حساسين، إنّ الدكتور محمد عوض تاج الدين، ستكون لديه القدرة والكفاءة في إدارة هذا الصندوق أفضل إدارة نظرا فهو واحد من أكبر العلماء على مستوى العالم، متوقعا أن يحقق نجاحا كبيرا في مكافحة فيروس كورونا على المستوى الأفريقي.