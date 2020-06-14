فيديو.. البابا تواضروس: الله يدير المسكونة ويرتب حياة الكل

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، قال البابا، إنّ "الله يدير المسكونة وضابط الكل، وهو من يرتب حياتنا"، مطالبا الأقباط باللجوء إلى الله والصلاة له عندما تصادفهم أي مشكلة، وأن يكون لديهم يقين وهم يصلون بأنّ الله ضابط الكل.

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يوما.

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