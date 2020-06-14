بتمويل أولي 12.5 مليون دولار.. صندوق أفريقيا لمكافحة كورونا "طوق نجاة"

"صندوق أفريقيا لمكافحة فيروس كورونا".. واحدا من أبرز خطوات مكافحة الفيروس المستجد، في القارة التي تعاني بعض دولها من الفقر والمرض، ما جعل الوباء المميت حملا إضافيا.

وانتخب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، نائبا لرئيس صندوق أفريقيا لمكافحة فيروس كورونا.

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنّ ذلك حدث بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرؤساء الأفارقة، وأنّ هذا الصندوق لجمع الأموال لدعم بعض الدول غير القادرة على مكافحة فيروس كورونا.

صندوق أفريقيا لمكافحة فيروس كورونا

* في مارس أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوافق بين زعماء إفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في القارة.

* جاء الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال، شارك فيها الرئيس السيسي، جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وهم رؤساء جنوب أفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قبل انعقاد قمة العشرين.

* في أبريل وافقت مفوضية الاتحاد الأفريقي على إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قوامه 12.5 مليون دولار لتوفير استجابة منسقة قارية للفيروس.

* ساهمت الدول الأعضاء بالمفوضية بـ4.5 مليون دولار، لتعزيز قدرة المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

* تأتي أهمية الصندوق بحسب تاج الدين، نظرا لأن بعض الدول الأفريقية تعاني من المشاكل الصحية ولديها الملاريا والدرن والإيبولا، وأن فيروس كورونا، أضاف عبئا آخر على الأمراض المنتشرة في أفريقيا.