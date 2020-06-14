بعد 50 يوما غياب عن البرلمان.. فراج تشارك في جلسات النواب اليوم

بعد غياب اضطراري استمر أكثر من 50 يوما، لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وصلت الدكتورة شيرين فراج نائبة التجمع الخامس والشروق المعينة، وأول نائب أصيبت بفيروس كورونا المستج، إلى مقر مجلس النواب.

واستقبلت النواب فراج، بترحاب كبير دون مصافحة باليد، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان منذ ظهور إصابات كورونا في مصر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الجلوس داخل القاعة.

وكانت البرلمانية أولى الحالات الإيجابية التي ظهرت في مجلس النواب بكورونا، وتلقت بروتوكول العلاج كاملا، وخرجت من المستشفى بعد تعافيها من الفيروس.

وحرصت النائبة خلال حضورها اليوم، على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامة، واتجهت فور دخولها البرلمان إلى القطاع الطبي بالمجلس، حاملة بحوزتها الإجراءات الطبية التي تفيد بتعافيها كاملا من الفيروس، فيما لاقى حضورها ترحيبا واسعا من النواب الذين بادلوها التحية والتهنئة على التعافي من فيروس كورونا المستجد.