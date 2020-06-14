إنشاء مربعات خرسانية لجمع القمامة بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، انتهاء أعمال إصلاح بعض الكسور في خطوط مياه الشرب وتسليك مطابق الصرف الصحي بالمدينة القديمة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار "إدريس" إلى إنشاء مربعات خرسانية لتجميع القمامة بدلًا من المقالب العشوائية، وذلك بمعرفة الورش الإنتاجية بالوحدة المحلية، مشيرًا إلى رفع المخلفات والقمامة من المقالب والمربعات والصناديق بالمدينة ونقلها إلى المقلب العمومية.

وأوضح أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية استكمل أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بشارعي الجيش والتحرير.