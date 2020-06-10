نائب محافظ قنا: لقاء المواطنين لرفع الظلم وتوصيل صوتهم دون وساطة
كتب:
رجب آدم
05:36 م | الأربعاء 10 يونيو 2020
استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والتي تهدف إلى خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق.
استمع الدكتور حازم عمر إلى عدد من الشكاوى التي قدمها المواطنون اليوم موضحا أن هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفي حالة وجود تقاعس من المسئولين يتم إخطارهم مرة أخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذي كفله له الدستور والقانون لافتاً إلى أن الاهتمام الذي يلقاه المواطن من قِبل الدولة فى حل مشاكله وتقديم خدمة مناسبة له بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر.
وأكد الدكتور حازم عمر على المسئولين بضرورة مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم مؤكدا أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين مضيفا ان نظام المتابعة الجيدة للشكاوى يختصر الكثير من الوقت فى حلها.