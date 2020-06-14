انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف بجنوب سيناء

افتتحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف، وذلك على منصتها التدريبية الرقمية ضمن المبادرة القومية التي أطلقتها بمشاركة 210 من الكوادر المتقدمة من محافظة جنوب سيناء.

وشهدت محافظة جنوب سيناء أعلى إقبال للالتحاق بالمبادرة من قبل كوادرها الشابة، مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وتهدف المبادرة إلى تنمية قدرات ومهارات الكوادر العاملة، للمساهمة في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل خدمة للمواطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ محور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030.