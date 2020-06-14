لمصابي كورونا بالمنازل.. إليك أسعار جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وتزايد أعداد حالات المصابين والوفيات يوميًا، ناشدت وزارة الصحة من يشعر بأعراض الفيروس، بعزل نفسه منزليًا خاصةً مع صعوبة العثور على أماكن متاحة بمسشتفيات العزل التي أتاحتها الوزارة أمام المواطنين.

ومع افتقار المنازل عادةً للمعدات والأدوات المُجهزة لمصابي كورونا، يبحث العديد عن أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم لمتابعة حالات المرضى المعزولين منزليًا، لذا ترصد "الوطن" أسعارها على النحو التالي:

صيدليات العزبي

توفر الصيدلية جهاز قياس نسبة تشبع الأكسجين بالدم إيطالي المنشأ بسعر 1000 جنيه.

صيدليات 19011

وتوفر صيدليات 19011 جهاز قياس نسبة الأكجسين بالدم بسعر 2500 جنيه.

صيدليات سيف

وتقدم صيدليات سيف جهاز قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم بالطلب سواء المنتج الصيني أو الإيطالي أو الألماني بسعر 2975 جنيهًا.

صيدليات مصر

توفر صيدليات مصر جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم ماركة بيرور ألماني المنشأ بسعر 1600 جنيه.

شركة Beurer Egypt

تتيح الشركة جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم بسعر 1100 جنيه.

شركه خدمة للأجهزة والمستلزمات الطبية

وتوفر الشركة جهاز قياس الأكسجين بالجسم pulse oximeter ألماني المنشأ بسعر 2800 جنيه.

شركة IPL

تقدم الشركة جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم بسعر 1500 جنيه.

شركة المصطفى للمستلزمات الطبية والجراحية

وتتيح الشركة جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم بسعر 2500 جنيه.

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