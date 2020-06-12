لو بتتعالج في البيت.. خطوات استخدام أسطوانة الأكسجين بالمنزل

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وازدحام مستشفيات الحجر الصحي، ناشدت وزارة الصحة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، من ذات الأعراض البسيطة التزام المنازل، وتلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة، ما أدى إلى لجوء مصابي الفيروس، إلى توفير ما يمكن احتياجه خلال فترة التعافي، ومن أهمها جهاز الأكسجين، الذي يساعد المرضى على التنفس بشكل أفضل.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مكونات جهاز الأكسجين، والإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء واستخدام الجهاز الأكسجين في المنزل، وفق الموقع الرسمي لهيئة الدواء:

مكونات أسطوانة الأكسجين

- أسطوانة يتم تخزين الأكسجين المضغوط بها.

- حمالة للاسطوانة لتثبيتها منعا لميلها أو انزلاقها.

- منظم للتحكم في سريان الأكسجين في الاسطوانة، والذي يتكون من مقياس للضغط والذي يخبره بكمية الأكسجين المتبقية في الاسطوانة، ومقياس مدرج لمعدل تدفق الأكسجين.

- أنبوبة أنفية أو قناع فموي، يصل من خلالها الأكسجين للمريض.

إرشادات الاستخدام الأمثل لاسطوانة الأكسجين بالمنزل

- يتم توصيل المنظم بالاسطوانة الممتلأة.

- يجب غسل اليدين بشكل جيد قبل البدء.

- إزالة أي من الأشرطة الواقية المصاحبة للجهاز.

- يتم استخدام مفك الاسطوانة المصاحب لها فقط.

- ضرورة التأكد من أن نظام الصمامات يخلو من أي مخلفات أو زيوت.

- يجب فحص المنظم وضرورة التأكد أن حلقة الربط في مكانها قبل وضع المنظم على الاسطوانة.

-وإذا كانت حلقة الربط غير موجوده يجب التواصل مع البائع لتوفيرها.

- لا يجب استخدام المنظم الذي يفتقر للوردة، أو توجد به حلقة ربط متضررة.

- يجب توصيل المنظم مع صمام الاسطوانة وغلق الاسطوانة الممتلأة.

- ثم يتم التوفيق بين المسامير الخاصة بالمنظم والثقوب الموجوده في عنق الاسطوانة.

- ثم يتم ربط البرغي الموجود على شكل T عن طريق لفه في إتجاه عقارب الساعة.

- وبعد ذلك يتم فتح الاسطوانة ببطأ عن طريق لف الصامولة الموجوده في أعلى الصمام عكس اتجاه عقارب الساعة.

ثم يتم بعد ذلك توصيل مخرج أنبوب الأكسجين بالفم أو الأنف الخاصة بالمريض.