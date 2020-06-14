جامعة أسيوط تعلن عن نماذج استرشادية للأسئلة خلال الامتحانات

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على متابعة إدارة الجامعة بصفة دائمة لسير عملية امتحانات نهاية العام الجاري 2019-2020 والتي انطلقت على نحو مختلف تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة الحكومة المصرية والمعلنة من المجلس الأعلى للجامعات فإن تم بالفعل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل بمختلف الكليات وذلك على صورة امتحانات الإلكترونية يتم طرحها للطلاب أونلاين لعدة أيام لكل كلية وذلك للتيسير عليهم في حال وجود أي مشكلة للدخول على شبكة الإنترنت، كما يوجد كليات أخرى اختارت المشروعات البحثية كبديل لإجراء الامتحانات وتم بالفعل تكليف كل كلية بإعلان الموضوعات البحثية المقررة في امتحان كل مادة وهو الأمر الذي يسير على نحو جيد وشهدت بعض الكليات انتهاء 90% من طلابها رفع أبحاثهم.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، إلى تكثيف جهود القطاع وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الشكل المطبق به على سنوات فرق النقل بمختلف الكليات والعمل من أجل رصد وحل كافة المشكلات الطارئة التي قد تصادف الطلاب وتعيق أي منهم إنجاز امتحانه والتي قد تتعلق بعدم تفعيل الإيميل الأكاديمي أو حدوث خطأ في عملية رفع الأبحاث.

وأضاف أنه جارى حاليا تخصيص أرقام تليفونات بكل كلية لاستقبال شكاوى الطلاب واستفساراتهم وتقديم الدعم الفني اللازم لهم في حال مواجهتهم لأي مشكلة.

وعن الخدمات المقدمة لطلاب الفرق النهائية، أعلن الدكتور شحاتة غريب، أنه بدأ بالفعل عرض نماذج استرشادية لطلاب الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، وذلك لتدريب الطلاب على شكل أداء الامتحانات والتيسير عليهم وعرض تلك النماذج على مواقع الكليات وعلى الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط ، ويجرى حالياً استكمال نماذج الأسئلة بباقي كليات الجامعة.