 نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية نيابة عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتبر العام المساعد للمحافظة واللواء مجدى مصطفى نائب مدير أمن الاسماعيلية والدكتورة ريم مصطفى وكيل مديرية الصحة والدكتور السيد عبد الجواد مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام وعدد من الأطباء والمتخصصين، بجولة تفقدية بالمستشفى العام لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار نائب المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تخصيص قسم خاص بها لعزل مرضى ومصابي فيروس كورونا بطاقة اجمالية قدرها خمسون سريرا وهذا بالإضافة الى مستشفى أبوخليفة الى جانب بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سريرا ومستشفى الصدر بطاقة 60 سريرا ومستشفى الحميات، وذلك فضلا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى كورونا بطاقة 127 سريرا.

وخلال الزيارة تفقدا نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومرافقيهم من القيادات أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل الداخلي للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات والصيدليات والمخازن الخاصة بالمستلزمات الطبية والوقائية.

وخلال الزيارة أشاد نائب المحافظ بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين تقديرا لمجهوداتهم فى خدمة المرضى، وذلك تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية للمواطنين من انتشار المرض.