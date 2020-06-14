نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات المحافظة 

أجرت الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى بنها الجامعي، وذلك بحضور الدكتور طارق عيسوي مدير المستشفى، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية.

وخلال الجولة تم المرور على الاستقبال والطوارئ ومنطقة الفرز بالاستقبالات والأشعه المقطعية الخاصة بالعزل وكذلك العمليات الموحدة وتلاحظ وجود الأطباء والتمريض وتعمل بكفاءه عالية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها وتقدم الخدمة بكفاءة عالية.

ثم تم التوجه إلى تفقد مستشفى حميات بنها وتم التأكد من تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير أقصى رعاية طبية للمرضى، وتم التشديد على الاهتمام بالنظافة وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف مدير المستشفي والدكتورة أمل زكريا نائب مدير المستشفى.

كما تم تفقد مستشفى التأمين الصحى ببنها وذلك بحضور الدكتور محمد منير مدير المستشفي والدكتور احمد عبدالستار مدير الشئون العلاجية تمت الإشاده بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

وأختتمت الجوله بتفقد مستشفي بنها التعليمى حيث تم تفقد قسم الاستقبال وتم التنبيه على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم ، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى ،وذلك بحضور الدكتور محمد عجلان نائب مدير المستشفي وسناء رئيسه التمريض فضلا عن تفقد الدور الاول عزل والدور الثانى عزل بالاضافه تفقد قسم الاطباء المصابين والاطمئنان على صحتهم .