طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا الاثنين شبورة خفيفة صباحا، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانا، لطيف ليلا، كما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 21

الاسكندرية 30 21

وادى النطرون 32 21

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 21

بلطيم 29 21

مطروح 26 20

السلوم 33 23

سيوة 35 21

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 33 21

المنصورة 32 20

الاسماعيلية 34 20

السويس 33 22

العريش 29 20

رفح 28 19

رأس سدر 36 22

نخل 32 17

نويبع 35 24

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 25

سوهاج 37 26

قنا 38 27

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

إدفو 39 28

أبوسمبل 38 28

الوادي الجديد 37 27

شلاتين 35 27

أبورماد 34 27

حلايب 32 28

راس حدربة 34 28