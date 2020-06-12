طقس حار وأمطار خفيفة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وليلا، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، كما يلي:

القاهرة 38 22

الإسكندرية 31 21

مطروح 29 20

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 44 29